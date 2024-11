Assaltante que atacou ônibus estudantil é ex-aluno e conhecia rota do coletivo, diz polícia

Segundo suspeito do roubo, ocorrido no Bairro Marabaixo, foi preso pela Polícia Civil.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu, nesta quarta-feira (13), o segundo suspeito envolvido no assalto a um ônibus escolar no bairro Marabaixo IV, em Macapá.

O roubo ocorreu na noite de terça-feira (12), quando dois criminosos armados abordaram o motorista e os estudantes da Escola Estadual Nilton Balieiro Machado, localizada no Bairro Marabaixo III, zona oeste da capital. Os criminosos levaram celulares, mochilas e pertences pessoais das vítimas.

A ação dos criminosos ocorreu por volta das 18h30, próximo à Travessa Rio Solimões, quando o ônibus parou para desembarcar dois alunos. Aproveitando o momento, dois homens de 18 e 21 anos, um deles com uma faca e outro com um simulacro de arma de fogo, entraram no veículo e ameaçaram violentamente os estudantes, exigindo a entrega dos objetos pessoais. De acordo com relatos, os assaltantes ameaçavam de morte os passageiros a todo momento, e se diziam integrantes de uma organização criminosa.

A Polícia Militar prendeu o primeiro suspeito, de 18 anos, ainda na noite do crime, encontrando com ele um simulacro de arma de fogo, um celular e um relógio que haviam sido roubados dos estudantes.

O segundo suspeito, de 21 anos, foi localizado no dia seguinte pela equipe da Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP), que o encontrou descansando na casa da avó, em uma rede, no bairro Comercial, em Santana, a 17 km de Macapá.

O delegado Leandro Vieira Leite, responsável pelas investigações, revelou que o homem de 21 anos confessou o crime e afirmou que escolheu assaltar o ônibus porque conhecia o trajeto. Ele teria utilizado o transporte escolar na época em que estudava na região e, por isso, conhecia bem o itinerário.

“Ele já havia estudado na área e conhecia o trajeto do ônibus, o que facilitou a abordagem”, disse o delegado. O suspeito também confessou que a ideia de assaltar o coletivo foi dele, aproveitando o momento de desembarque dos alunos.

As autoridades, que preferiram não divulgar os nomes dos dois suspeitos, indicaram que as investigações continuarão para determinar se há outros envolvidos no crime e se os acusados realmente possuem ligação com alguma organização criminosa, como alegaram durante o roubo. Nenhum dos dois suspeitos possuía passagem pela polícia até o momento.

O suspeito de 21 anos foi encaminhado para audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça.