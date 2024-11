Assaltantes trocam de veículo durante a fuga, mas são presos

Momento em que assaltante deixa a loja e sobe em moto do comparsa

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá prenderam três homens na tarde desta segunda-feira (25), após um roubo a uma loja no Centro Comercial de Macapá, por volta das 14h.

A fuga dos criminosos foi flagrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram um motoqueiro parado em frente ao estabelecimento, aguardando o momento certo para dar fuga ao comparsa que realizava o crime.

Armado com uma pistola calibre .40, o assaltante rendeu os funcionários da loja, roubou uma quantia em dinheiro e alguns objetos das vítimas, e, em seguida, voltou para a motocicleta que estava dando apoio.

A polícia, que fazia patrulhamento nas proximidades, foi informada sobre a fuga da dupla e rapidamente localizou os suspeitos. Para tentar dificultar a ação policial, o assaltante armado desceu da garupa da moto e entrou em um carro branco, que, segundo o capitão Alanjocer Lopes, também estava envolvido no apoio ao crime.

Os veículos foram perseguidos, e os três envolvidos na ocorrência acabaram presos. A polícia apreendeu a arma usada no crime e recuperou o dinheiro roubado. As vítimas reconheceram o homem armado como o assaltante que entrou na loja.