Atingido pela estiagem e salinização, Bailique recebe 130 mil litros de água potável do governo

Objetivo é atender famílias de localidades que estão sendo afetadas pela forte estiagem e a salinização das águas.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá enviou, ontem (15), 130 mil litros de água potável para o arquipélago do Bailique, distrito de Macapá. A ação integra uma força-tarefa criada para amenizar os efeitos da estiagem e da salinização das águas que têm afetado drasticamente a região, comprometendo o acesso à água doce para centenas de famílias.

A operação utiliza uma balsa principal para transportar a água até a Vila Progresso, ponto de distribuição central no arquipélago. De lá, embarcações menores garantem o atendimento às comunidades mais afastadas, como Ponta do Curuá, Itamatatuba e Limão.

Nos últimos 20 dias, o Governo do Amapá entregou 250 mil litros de água potável ao Bailique, além de 120 mil litros destinados à comunidade do Sucuriju, no município de Amapá. As ações também incluíram a distribuição de kits de alimentos e água mineral para as famílias afetadas.

Soluções em andamento

Para enfrentar a crise hídrica de forma definitiva, a Caesa está em processo de aquisição de dessalinizadores, que irão oferecer uma solução sustentável ao problema da salinização das águas. A medida promete garantir o acesso contínuo à água potável para essas comunidades.

Com iniciativas emergenciais e planos estruturantes, o governo busca atender a população do Bailique e demais áreas vulneráveis, reafirmando o compromisso com a qualidade de vida e a dignidade dos moradores.