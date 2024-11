Bando suspeito de integrar facção criminosa é preso com arma e drogas em Macapá

Parte dos presos estava em um carro de aplicativo

Por OLHO DE BOTO

Um grupo suspeito de pertencer a uma facção criminosa foi preso após uma viatura do Grupo Tático Aéreo (GTA) interceptar um carro de aplicativo que estaria a serviço de uma traficante do habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá. A prisão ocorreu ontem (19).

De acordo com informações dos serviços de inteligência da Polícia Militar e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), havia a suspeita de um ataque entre facções rivais. Os criminosos estariam utilizando um carro prata para transportar entorpecentes.

O veículo foi abordado enquanto transportava uma passageira identificada como Ághata. Durante a revista, o tenente Teles, do GTA, informou que foram encontrados no carro uma bolsa vermelha contendo cinco porções de maconha e uma caixa de papelão com seis porções de crack, além de dois celulares danificados.

Ághata confessou aos policiais que estaria levando a droga a mando de uma mulher chamada Rayssa, que estaria reunida com outros criminosos no habitacional Macapaba.

A polícia seguiu até o apartamento indicado por Ághata. Na chegada, Rayssa tentou alertar os demais ocupantes do imóvel, mas o prédio já estava cercado. Um dos suspeitos, identificado como Márcio Amoras, foi flagrado tentando descartar uma arma de fogo.

No local, foram apreendidos maconha, crack, munições e cadernos contendo a contabilidade do tráfico.

Ao todo, seis pessoas foram presas: o motorista do aplicativo, a passageira Ághata Martins, o foragido Rafael Rocha dos Santos, Márcio Amoras, Marlete Alves Costa e Rayssa Fernandes, que estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.