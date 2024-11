Atos 27

Fé é nos atirarmos do alto de nossas inseguranças acreditando que Deus nos sustentará em Seus braços. Fé é um dos temas de Atos 27, livro escrito por Lucas. Ele descreve uma viagem terrível do apóstolo Paulo de barco. Apesar da tempestade que parecia prenunciar uma grande tragédia, o apóstolo usou seu testemunho para acalmar todos usando duas vezes a expressão “bom ânimo”. Tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!