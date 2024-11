Caesa ativa 1ª de uma série de máquinas de dessalinização no Bailique

Comunidade de Maranata foi a primeira a ser beneficiada; outras 13 serão alcançadas, segundo a companhia

Da REDAÇÃO

Técnicos da Caesa instalaram uma máquina de dessalinização de água na comunidade de Maranata, no arquipélago do Bailique, a 150 km de Macapá. A medida visa melhorar o abastecimento de água potável para cerca de 50 famílias da região, que enfrentam dificuldades devido aos efeitos da estiagem prolongada e à salinização das águas dos rios.

Com a nova instalação, Maranata torna-se uma das poucas localidades do Bailique que não depende da distribuição emergencial de água potável, como ocorre em outras áreas da região. O equipamento, que opera com energia solar e utiliza o processo de osmose reversa, permite a dessalinização da água do mar, tornando-a adequada para o consumo humano. A osmose reversa é uma tecnologia eficaz na remoção de sal e outras substâncias contaminantes, incluindo bactérias e vírus, garantindo a potabilidade da água.

A máquina tem capacidade para produzir entre 2,5 mil e 3 mil litros de água por dia, com uma taxa de 250 a 300 litros por hora, funcionando por 10 horas diárias. Segundo José Góes, chefe do Núcleo Administrativo e Operacional da Caesa, a equipe está monitorando de perto os resultados da dessalinização.

“A instalação da máquina ocorreu há cerca de um mês e temos acompanhado diariamente a qualidade da água, além de verificar o desempenho dos filtros. Os dados até agora são positivos, o que nos dá confiança para expandir a utilização dessa tecnologia para outras comunidades do Bailique”, afirmou Góes.

“Antes, precisávamos sair da nossa vila e ir a outras comunidades para buscar água, mas agora temos acesso à água potável sem tantas dificuldades. Isso fez toda a diferença para nós”, comemorou o morador Aurélio Santos.

Além da dessalinização na comunidade de Maranata, outras comunidades da região norte do Bailique também estão sendo beneficiadas com a instalação de máquinas de dessalinização. Entre elas, estão Campo do Jordão, Equador, Filadélfia, Igaçaba, Eluzai, Bom Amigo, Monte Carlos, São Pedro do Bailique, Marrequinha, Ilha Vitória, Bailique Grande e Igarapé do Meio.

Distribuição emergencial de água potável

A ação de emergência no Bailique não se limita à dessalinização. Desde sábado (16), equipes da Caesa, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar estão realizando a distribuição de água potável para as comunidades afetadas pela crise hídrica. Até o domingo, mais de 60 mil litros de água foram entregues a 22 localidades. Nesta segunda-feira (18), o trabalho continuou com a distribuição de mais 130 mil litros de água para as comunidades mais próximas da Vila Progresso.