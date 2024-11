Câmara aprova urgência para PL que incentiva cuidados com o uso excessivo de telas

O projeto é de autoria do deputado federal do Amapá, Dorinaldo Malafaia (PDT)

Da REDAÇÃO

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (26), o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 3.224/24, de autoria do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP). O texto propõe a criação da Campanha Nacional de Utilização Consciente da Tecnologia Digital, com o objetivo de promover o uso responsável de redes sociais e jogos eletrônicos.

Com a aprovação do regime de urgência, a tramitação do projeto será acelerada, permitindo que ele seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. Segundo Malafaia, a iniciativa busca inspirar campanhas de conscientização de grande impacto, como a que combateu o tabagismo nos anos 1990.

“Não buscamos a proibição, mas sim o uso consciente dentro dos lares e nos ambientes sociais. Hoje, temos uma epidemia entre crianças e adolescentes envolvendo o uso de telas e isso afeta a saúde cognitiva, mental e motora desses jovens”, justifica o parlamentar.

O requerimento de urgência foi aprovado com ampla maioria: 355 votos a favor e 35 contrários. O projeto agora segue para discussão e votação no plenário da Casa.