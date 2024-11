Carro desengata e cai de rampa às margens no rio Amazonas

Motorista tentou impedir que o veículo descesse a rampa, mas acabou caindo junto ao carro

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um carro caiu às margens do Rio Amazonas no município de Santana, a 17 km de Macapá, no início da tarde desta segunda-feira (4). O acidente ocorreu na Rampa do Açaí, na Área Portuária, e, segundo testemunhas, um problema no freio de mão foi a provável causa do acidente.

O veículo, de placas SAL 9F88, era conduzido por Elder Cleiton, que havia estacionado o carro a aproximadamente 5 metros das margens do rio, acionando o freio de mão. Contudo, uma falha mecânica teria impedido o equipamento de funcionar. O motorista, que já havia saído do carro, tentou desesperadamente segurar o veículo, mas acabou caindo também às margens do rio na tentativa.

“Foi tudo muito rápido. Ele desceu do carro, saiu um pouco de perto e foi quando o carro começou a descer rapidamente. O motorista tentou correr e segurar o carro, mas não conseguiu. Ele ainda correu e caiu também lá embaixo”, relatou uma testemunha.

O motorista sofreu ferimentos e precisou ser levado ao Hospital de Emergências (HE) de Santana. Algumas horas depois, populares conseguiram retirar o carro das margens do rio, e um guincho realizou a remoção do veículo.