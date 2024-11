Carvoaria clandestina sufocava moradores com fumaça em Macapá

Empreendimento ilegal ficava nos arredores do Polo Hortifrutigranjeiro, no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma extensa nuvem de fumaça tomou conta do entorno do Polo Hortifrutigranjeiro, no Bairro Fazendinha, na manhã deste sábado (16), gerando indignação e riscos para a saúde dos moradores da região. A origem da poluição foi uma carvoaria clandestina localizada próxima ao Parque de Exposições da Expofeira, na zona sul de Macapá.

A denúncia levou policiais do 1º BPM e do Batalhão Ambiental ao local, onde encontraram uma grande quantidade de carvão vegetal já embalado para comercialização e constataram a queima intensa de madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Entretanto, os responsáveis pela atividade ilegal fugiram pela mata antes de serem identificados.

De acordo com a sargento Aline Freitas, o caso configura crime ambiental, e a investigação busca identificar os responsáveis pela operação clandestina que há anos prejudica a qualidade de vida dos moradores.

Fumaça tóxica

Entre os mais afetados está a família de Jozean Torres, morador do bairro Fazendinha, que relatou o impacto da fumaça constante na saúde de seu filho autista e de outros moradores.

“Meu filho sofre muito. Em três anos que moro aqui, já enfrentei essa situação diversas vezes. É um crime ambiental que prejudica idosos, crianças e trabalhadores. Hoje, a fumaça tomou conta de toda a área. Não conseguimos dormir, e o ar condicionado, que deveria ser limpo a cada seis meses, aqui precisa de manutenção a cada três, porque senão adoecemos”, desabafou Jozean.

Ele também denunciou a frequência com que a carvoaria opera. “A movimentação é intensa toda semana. É madeira para virar carvão. Os responsáveis fogem antes de serem flagrados. Isso tem que acabar, é área urbana, é proibido. Estamos todos passando mal aqui”, reclamou.

Problema antigo

Os moradores relatam que a carvoaria funciona há anos, apesar de estar localizada em área urbana, o que contraria as legislações ambientais. O caso reacende o debate sobre a necessidade de maior fiscalização e endurecimento das medidas contra crimes ambientais em Macapá, sobretudo em regiões habitadas, onde a saúde e o bem-estar das famílias ficam em risco.

As autoridades seguem investigando o caso, enquanto a população clama por uma solução definitiva para o problema.