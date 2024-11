Casal invadia dispositivos e aprendia novos golpes em fórum criminoso na internet

De acordo com a Polícia Civil, casal aprendeu a explorar novos crimes mais sofisticados

Da REDAÇÃO

Um esquema de crimes cibernéticos foi desarticulado pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (22). Um casal de jovens, de 18 e 20 anos, foi preso preventivamente no bairro Remédios I, em Santana, a 17 km de Macapá, acusado de participar de um fórum online dedicado exclusivamente a golpes pela internet.

O delegado Nícolas Bastos, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, explicou que fórum tinha membros de vários estados que compartilhavam e aprendiam novas técnicas fraudulentas, como anúncios falsos de doações, nos quais cobravam apenas o custo do “frete”, além de vendas fictícias em redes sociais e plataformas comerciais. As vítimas, ao realizarem o pagamento, eram imediatamente bloqueadas.

Segundo a polícia, o casal estaria explorando crimes mais sofisticados e lucrativos, como invasões de dispositivos eletrônicos, onde os criminosos se disfarçam de funcionários de instituições bancárias e fazem contato com as vítimas alegando que suas contas estão em risco. Sob essa justificativa, induzem as pessoas a instalar aplicativos em seus dispositivos.

Após obterem acesso remoto, os criminosos assumem o controle das contas bancárias das vítimas, realizando transferências, empréstimos e desvio de valores para contas de laranjas. A sofisticação dos golpes e o número de vítimas chamaram a atenção das autoridades, que mobilizaram uma operação para deter os responsáveis. O casal foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A Polícia Civil reforça que, apesar da complexidade crescente dos crimes virtuais, está comprometida em identificar e deter grupos criminosos, não apenas no estado do Amapá, mas em todo o país.