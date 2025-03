Casal procurado no Amapá e outros estados por golpe do leilão de motores náuticos é preso

O portal SN apurou que o nome do acusado é Joselito Gomes. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um casal procurado no Amapá e em outras unidades da federação por estelionato foi preso em uma operação conjunta e simultânea das polícias amapaense e dos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco na quinta-feira (28).

O homem, identificado como Joselito Gomes, o “Zelito”, de 40 an os, foi localizado na cidade de Rio das Ostras, no paraíso turístico da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Já a mulher de 59 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi capturada em uma casa na cidade litorânea de Petrolina, em Pernambuco.

Acusados de estelionatos em série, eles eram procurados por aplicar golpes em pelo menos nove estados brasileiros. As investigações foram conduzidas pelas Delegacias de Repressão a Fraudes Eletrônicas (DRFE), de Macapá (AP), e a 2ª Delegacia de Polícia de Santana (AP), em colaboração com a 78ª DP de Niterói (RJ).

Zelito apresentava-se como empresário e mecânico especializado no setor náutico para ganhar a confiança de suas vítimas. Segundo a polícia, ele cobrava por serviços fictícios em embarcações ou oferecia “oportunidades imperdíveis” de investimentos em veículos náuticos de leilão. O pagamento era exigido em espécie ou transferido para contas de terceiros. Após lucrar com os golpes, os acusados desapareciam, mudando-se para cidades onde ainda não eram conhecidos.

Desde 2020, os investigados teriam aplicado golpes no Amapá, Amazonas, Alagoas, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, acumulando prejuízos estimados em mais de R$ 500 mil.

No Amapá, as denúncias começaram a surgir em agosto deste ano, com registros em Macapá e Santana. Ao perceber que estava sendo investigado, Zelito fugiu para o Rio de Janeiro, onde continuou a aplicar golpes utilizando o mesmo modus operandi.

Segundo o delegado Anderson Silwan, da Polícia Civil do Amapá, Zelito se aproximava de pessoas da área da náutica e oficina, e, ao longo de dias, ganhava a confiança delas. Para algumas das vítimas, ele as induzia a realizar pagamentos por supostos serviços mecânicos em embarcações, já outras, eram induzidas a realizar supostos investimentos referentes a compras de veículos automotores oriundos de leilão, sendo os valores recebidos em espécie ou por meio de conta bancária de terceiros.

“Durante o aprofundamento das investigações restou claro que o investigado vem adotando o mesmo modus operandi: se identificava como mecânico para vítimas ou induzindo-as a realizarem investimentos. Foi verificado um padrão de comportamento por parte do investigado: vai para uma cidade em que não é conhecido, coloca em prática os delitos planejados e, após a obtenção das vantagens ilícitas e a aumento da quantidade de vítimas, empreende fuga do local”, explicou o delegado.

Após representação pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário, “Zelito” foi localizado e detido pela equipe da 78ª DP de Niterói-RJ, sob coordenação do delegado Gabriel Poiava. Durante a prisão, foi constatado que ele já havia feito novas vítimas no estado do Rio de Janeiro.

A polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior e está incentivando pessoas lesadas a procurarem a DRFE no Amapá para registrar novas denúncias. Os acusados permanecerão à disposição do Poder Judiciário do Amapá, mas também será comunicado aos processos judiciais pendentes em outros estados onde são procurados.