Clécio apresenta potencial energético no Amapá na COP29

O governador Clécio Luís destacou o potencial do Amapá para a produção de energia solar durante a COP29, realizada no Azerbaijão. No painel “Energias Renováveis em Florestas Tropicais”, conduzido no Hub Amazônia – espaço de diálogo do Consórcio da Amazônia Legal – Clécio apresentou o estudo de dois anos sobre o clima e a capacidade energética do estado, com o objetivo de atrair investimentos privados em energia limpa.

“Queremos proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, desenvolver o estado de forma ética”, afirmou.

O levantamento, financiado com o apoio do senador Davi Alcolumbre, que destinou R$ 5 milhões para a criação do Atlas Solar, já lançado em agosto, revelou números impressionantes.

O Amapá possui um potencial de produção de energia solar quatro vezes superior à Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, e duas vezes maior que a Hidrelétrica das Três Gargantas, na China, a maior do mundo. Essa capacidade é atribuída à posição geográfica privilegiada do estado, localizado na linha do Equador, que garante alta incidência solar mesmo sob nuvens.

Com o Atlas Eólico ainda em desenvolvimento, o estudo estima que o Amapá poderia gerar energia suficiente para atender sua demanda em até 72 vezes, sem comprometer o meio ambiente. Essa projeção abre caminho para a autossuficiência energética do estado e promove o desenvolvimento sustentável, com potencial para gerar empregos e impulsionar a economia local.

O painel contou com a participação de Rodrigo Corradi, secretário executivo adjunto do ICLEI, como moderador, além de Erick Ruiz, diretor-adjunto da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), e Rafael Tello, vice-presidente de Sustentabilidade da Ambipar, que contribuíram para a discussão sobre os desafios e oportunidades na produção de energias renováveis em áreas tropicais.

O evento reforça o compromisso do Amapá com a sustentabilidade e a inovação, apontando o estado como um polo promissor para o investimento em energia limpa.