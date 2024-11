Clécio costura parceria com governo francês para economia e proteção de florestas

Governador do Amapá lidera comitiva em conferência mundial da ONU sobre mudanças climáticas, no Azerbaijão.

Da REDAÇÃO

O governador Clécio Luís (SD) iniciou, nesta terça (12), agendas oficiais para representar o Amapá nas discussões ambientais na 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP29), realizada em Baku, no Azerbaijão.

Em uma reunião bilateral com a França, o governador e Salina Grenet-Catalano, diretora de Assuntos Globais do Ministério das Relações Exteriores francês, discutiram parcerias para fortalecer a economia do Amapá por meio da proteção ambiental.

“O Amapá é um exemplo para o mundo. Viemos pedir que a França seja parceira na concretização de um modelo ético de desenvolvimento sustentável e preservação das florestas. Estamos juntos na Amazônia. Queremos que essa cooperação preserve o meio ambiente mas que desenvolva as comunidades que protegeram esse mesmo meio ambiente. Caso contrário, a gente vai continuar vivendo uma realidade insustentável”, defendeu o governador no encontro.

A representante do Ministério das Relações Exteriores da França ressaltou que a forma como o Governo tem conduzido o Amapá, por meio de política que alia o meio ambiente e a economia, se associa ao que a gestão francesa preza, conforme preveem acordos como o da Cúpula de Paris no ano passado.

“A base do acordo na Cúpula é que nenhum país deve ter que escolher entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, eles devem andar juntos, sobretudo em regiões como a Amazônia. No coração dessa abordagem há a reforma da arquitetura financeira internacional, para adaptar os financiamentos às necessidades atuais. A COP29 precisa ser uma COP financeira, que nos permita manter o nível de ambição para a mudança climática e a adaptação, de forma que a COP30 no Brasil seja um sucesso”, afirmou Salina.

A delegação do Amapá também é composta por secretários de governo, TJAP, Sebrae e TRT’s. A comitiva participa do evento até 22 de novembro.