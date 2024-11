Clécio reúne com policiais e bombeiros militares para reestruturar a carreira da categoria

Os debates devem continuar nos próximos dias com o foco de valorizar os profissionais.

Por RODRIGO DIAS

Durou até a madrugada desta quarta-feira (6), a reunião entre o governador do Amapá, Clécio Luís e os presidentes das associações de policiais e bombeiros militares que atuam no estado. O objetivo foi alinhar a reestruturação da carreira com a categoria.

De acordo com o Clécio postou nas redes sociais, a discussão iniciou no final de semana. Entre os consensos, está revisão da tabela atual que era de apenas 4 níveis e agora passará a ser de 10 níveis. Ao invés da tabela de 30 anos, agora será de 25 anos.

Os debates devem continuar nos próximos dias com o foco de valorizar os profissionais. A ideia é que brevemente mais pessoas também sejam chamadas para o quadro de servidores.