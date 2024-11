Colisão entre carros e cegonha provoca ‘super’ congestionamento na Duca Serra

Um dos carros de evadiu do local; congestionamento ultrapassou o bairro do Coração, há 10 km do local do acidente

Por SELES NAFES

A semana não começou bem para quem tentava chegar ao trabalho ou à escola pela Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá. Uma colisão envolvendo três veículos, incluindo uma carreta cegonha carregada com carros zero quilômetro, gerou um dos maiores congestionamentos já registrados na rodovia na manhã desta segunda-feira (18).

O acidente aconteceu por volta das 7h30, em frente ao trecho onde estão localizadas várias concessionárias de automóveis, a cerca de 100 metros do início da Lagoa dos Índios. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN no local, o acidente teria sido causado por um Pálio que bateu em um Fiesta.

“O Pálio se evadiu do local”, informou um policial militar da Companhia TOR, que auxiliava no controle do trânsito.

“Eu não pude fazer nada. Só aguentei a colisão na lateral do caminhão. Para nós, o principal prejuízo foi a bateria (que fica na parte externa)”, explicou Bruno, o motorista da cegonha que estava a serviço de uma concessionária Safira (Honda).

Os ocupantes do Fiesta sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de Emergência de Macapá.

Desrespeito e risco

Na Rodovia Duca Serra, a pista no sentido Santana/Macapá, onde ocorreu o acidente, ficou completamente parada por cerca de duas horas. A fila de veículos chegou a ultrapassar o bairro do Coração, a quase 10 km do local da colisão.

O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionado para administrar o tráfego, alternando o fluxo entre as duas faixas da pista, uma vez que a cegonha permanecia atravessada, aguardando reparos para liberar a via.

Enquanto isso, fora das áreas de fiscalização, motoristas e motociclistas desrespeitosos invadiam a ciclofaixa, colocando em risco a segurança de outros usuários da via.