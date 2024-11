Com 1º aparelho de ressonância magnética na saúde estadual, diagnósticos serão mais rápidos

O equipamento, importado diretamente do Japão, atenderá pacientes internados em hospitais estaduais.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá deu um passo importante para modernizar o sistema de saúde estadual com a instalação do primeiro aparelho de ressonância magnética no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal).

O equipamento, importado diretamente do Japão, atenderá pacientes internados em hospitais estaduais e promete revolucionar o diagnóstico de diversas condições médicas na região.

A etapa física da instalação já foi concluída e incluiu a montagem de uma Gaiola de Faraday, que isola frequências de radiofrequência para garantir a precisão dos exames. Além disso, para oferecer mais conforto aos pacientes, a sala tem imagens projetadas no teto para reduzir a ansiedade durante os procedimentos.

Com o início da instalação eletrônica, serão realizadas a energização e os testes do aparelho. Segundo Luiz Carlos, responsável técnico do Setor de Imaginologia do Hcal, o equipamento se destaca pela alta qualidade das imagens que gera, fundamentais para diagnósticos detalhados. “Esse será um marco na oferta deste serviço à população do nosso estado”, afirmou o profissional.

A ressonância magnética é um método não invasivo que permite visualizar órgãos e estruturas internas com precisão, sendo essencial para detectar problemas como aneurismas, tumores, lesões articulares e outras alterações complexas. A chegada deste aparelho coloca o Amapá em uma nova fase no atendimento de saúde, oferecendo diagnósticos mais rápidos e detalhados, com benefícios diretos para pacientes e médicos.

Este avanço representa mais do que um investimento em tecnologia: é uma transformação no cuidado com a saúde da população amapaense, reforçando o compromisso do estado com a melhoria contínua dos serviços médicos.