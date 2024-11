Com 44 mil animais, Macapá tenta imunizar 80% da população canina

Segundo dados oficiais, são 44 mil cães e quase 9 mil gatos

Da REDAÇÃO

Começou nesta neste sábado (23) a Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Macapá, que tem como objetivo imunizar mais de 40 mil cães e gatos contra a raiva. A ação será realizada em dois momentos: a primeira etapa ocorre neste fim de semana e a segunda está marcada para o dia 7 de dezembro.

Com a meta de imunizar 80% da população canina e 100% da felina, a campanha contará com 49 pontos fixos distribuídos em 30 bairros da cidade, que funcionarão das 14h às 19h, para facilitar o acesso da população.

O último caso humano registrado no Amapá ocorreu em 1991. A imunização de cães e gatos é considerada uma das estratégias mais eficazes para erradicar a doença, que pode ser fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos.

De acordo com estimativas, Macapá tem uma população de 44.293 cães e 8.858 gatos, e a vacinação é essencial para garantir a proteção dos animais e da população contra a raiva.

Estrutura e organização

Os 49 pontos de vacinação foram selecionados pela Prefeitura de Macapá com base em inspeções realizadas pelo Controle de Zoonoses, que priorizou bairros com maior concentração de animais e vulnerabilidade. Os tutores devem levar seus cães e gatos aos postos de vacinação com coleira e guia; no caso dos gatos, recomenda-se transportá-los em caixas apropriadas para evitar fugas ou estresse.

Os bairros onde a campanha contará com pontos fixos são: Jardim Felicidade, Novo Horizonte, Infraero 1, Infraero 2, Brasil Novo, Boné Azul, São Lázaro, Renascer, Pantanal, Pacoval, Perpétuo Socorro, Cidade Nova, Laguinho, Jesus de Nazaré, Central, Santa Rita, Santa Inês, Trem, Beirol, Nova Esperança, Alvorada, Zerão, Araxá, Pedrinhas, Universidade, Muca, Cabralzinho, Marabaixo, Buritizal, e Laurindo Banha.