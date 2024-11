Cantor e compositor fez a passagem de som para a apresentação que está marcada para às 19h

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Começa logo mais, às 16h, no Parque do Forte, a 2ª Folia Literária Internacional, uma extensa programação que terminará apenas no domingo (10). Serão mais de 300 atrações e programações, como oficinas, debates e lançamentos de livros. A principal atração da abertura do evento, organizado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), será a apresentação de Lenine.