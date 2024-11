Com show de Thalles Roberto, veja como será a celebração do Dia do Evangélico no Amapá

Cantor renomado por suas apresentações vibrantes e emocionantes, é reconhecido internacionalmente com indicações ao Grammy Latino.

O Amapá prepara-se para celebrar o Dia do Evangélico com uma programação especial que promete mobilizar fiéis em um evento repleto de música, adoração e união. O ponto alto das comemorações será o show gratuito de Thalles Roberto, cantor renomado por suas apresentações vibrantes e emocionantes, reconhecido internacionalmente com indicações ao Grammy Latino.

O evento acontecerá nesta sexta-feira, 29 de novembro, no Sambódromo de Macapá, como parte da Jornada Gospel, iniciativa promovida por grupos cristãos com o apoio do Governo do Estado.

As atividades começam na sexta-feira pela manhã, às 9h, com um café da manhã especial e a inauguração do Gabinete Institucional Cristão. Este gabinete, vinculado à Secretaria de Estado de Mobilização e Participação Popular, foi criado para atender às demandas sociais da população cristã e fortalecer a representatividade no estado.

À noite, a partir das 18h, o Sambódromo será palco de uma grande celebração musical, que inclui apresentações de bandas locais e o aguardado show de Thalles Roberto. O artista, conhecido por sua energia contagiante e louvores poderosos, promete emocionar o público com um repertório repleto de mensagens de fé e esperança.

Caminhada

No sábado, 30 de novembro, a celebração continua com a caminhada “Unidade para abençoar nossa terra”, que terá concentração no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá, às 7h, e saída prevista para as 8h. O percurso contará com carreatas e motociatas, acompanhadas por trios elétricos que farão paradas estratégicas para momentos de oração e adoração.

O encerramento será às 10h, na Assembleia de Deus – A Pioneira, localizada na Rua Tiradentes. O evento reunirá ministérios de adoração em um grande ato de fé e unidade, consolidando o espírito comunitário da programação.

As atividades são fruto de uma parceria entre grupos cristãos, o Instituto Brasil Futuro (Ibraf) e o senador Randolfe Rodrigues, que uniram esforços para proporcionar uma celebração à altura da importância do Dia do Evangélico no estado.

A organização destaca que a programação busca não apenas homenagear a comunidade evangélica, mas também promover ações sociais e espirituais que impactem a população, com um convite à reflexão, à união e ao fortalecimento da fé.

Programação

Sexta-feira, 29/11

9h: Café da manhã e entrega do Gabinete Institucional Cristão

18h: Shows da Jornada Gospel, com Thalles Roberto e bandas locais (Sambódromo de Macapá)

Sábado, 30/11

7h: Concentração para a caminhada “Unidade para abençoar nossa terra” (anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá)

8h: Saída da caminhada

10h: Encerramento na Assembleia de Deus – A Pioneira