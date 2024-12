Curso gratuito para CNH remunerada começará pelo Amapá

Projeto piloto foi idealizado pelo senador Davi Alcolumbre e formalizado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Da REDAÇÃO

O Amapá será o ponto de partida para o projeto piloto “Educação de Trânsito para a Vida e Trabalho”, idealizado pelo senador Davi Alcolumbre e oficializado nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério da Educação (MEC).

A iniciativa oferece um curso gratuito para formação de condutores voltados ao exercício de atividades remuneradas, com a primeira turma prevista para janeiro de 2025 no estado.

O programa, formalizado por meio de um Termo de Execução (TED) assinado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, tem como objetivo formar condutores qualificados, reduzir os índices de acidentes de trânsito e ampliar as oportunidades de emprego e renda para brasileiros em situação de vulnerabilidade. O tema inicial da formação será “Educação de Trânsito para Formação do Condutor para o Exercício de Atividade Remunerada”.

“A qualificação é um caminho para salvar vidas e gerar empregos. Esse projeto atende uma demanda urgente do nosso país, tanto no aspecto social quanto no econômico”, afirmou Alcolumbre.

O curso será ofertado gratuitamente por Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, como o Instituto Federal do Amapá (IFAP), que será responsável por implementar o projeto no estado. Segundo o reitor do IFAP, Romaro Silva, a iniciativa terá um impacto transformador. “O programa mudará a vida de muitas famílias, abrindo portas para o mercado de trabalho e proporcionando uma maior segurança no trânsito”, declarou.

O projeto, que será expandido para todo o Brasil ainda em 2025, tem a meta de formar 1,5 milhão de condutores qualificados em três anos, priorizando inscritos no CadÚnico e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A proposta visa aumentar a inclusão feminina em um setor onde apenas 0,5% dos caminhoneiros autônomos são mulheres, segundo dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

Além disso, a formação busca enfrentar desafios do trânsito no Brasil, que tem o terceiro maior índice de mortes no trânsito no mundo. Acidentes com motociclistas, que representam 35% das vítimas, geram custos elevados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e impactam famílias de maneira devastadora.

“O curso não só vai qualificar motoristas, mas também contribuir para a redução de acidentes, aliviando os custos do sistema de saúde e preservando vidas”, destacou o ministro Camilo Santana.

Outro problema que o projeto busca resolver é o déficit de 1,5 milhão de motoristas qualificados no Brasil, segundo a CNT. Com o mercado de transporte em expansão e a crescente demanda por profissionais habilitados, a iniciativa alinha formação profissional à geração de emprego, abrindo portas para trabalhadores que desejam atuar no setor de transporte de cargas e passageiros.

O projeto piloto no Amapá é um marco inicial que servirá como modelo para a expansão nacional em 2025. “Iniciar pelo Amapá é uma forma de reconhecer a importância do estado como pioneiro em políticas públicas transformadoras. Este é um programa que salva vidas e transforma realidades”, ressaltou Alcolumbre.

Com o apoio de nomes como Leonardo Barchini, secretário executivo do MEC, e Marcelo Bregagnoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica, o projeto busca não apenas preparar motoristas para o mercado, mas também fomentar uma cultura de segurança no trânsito e inclusão social.

A inscrição para a primeira turma será divulgada em breve, e o governo destaca que os interessados devem ficar atentos aos canais oficiais do MEC e do IFAP para detalhes sobre o processo seletivo.