Cursos profissionais gratuitos ofertam 300 vagas em Macapá

Jovens entre 15 e 29 anos podem se inscrever até o dia 28 de novembro para cursos gratuitos de qualificação profissional

Da REDAÇÃO

Começaram nesta segunda-feira (4) as inscrições para o projeto “Capacita Macapá”, da prefeitura da capital, que oferece 300 vagas em cursos de capacitação para jovens. A iniciativa tem como objetivo desenvolver as habilidades profissionais de jovens de 15 a 29 anos, aumentando suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de novembro e as aulas começarão logo após o período de inscrição, com conclusão prevista para o dia 1º de dezembro. O projeto conta com polos de capacitação distribuídos na Zona Norte, Zona Sul e no bairro Marabaixo, em parceria com o Grupo Madre Tereza.

Ao final do projeto, no dia 2 de dezembro, os participantes receberão certificados, marcando o encerramento em uma celebração do aprendizado adquirido.

Confira a lista completa de cursos e faça sua inscrição online:

Polo Zona Sul

Maquiagem Social

Vagas: 30

Data: 29/11

Horário: 08h às 11h

Inscreva-se aqui

Ventosaterapia

Vagas: 30

Data: 29/11

Horário: 14h às 17h

Inscreva-se aqui

Polo Zona Norte

Corte de Cabelo

Vagas: 30

Data: 30/11

Horário: 08h às 11h

Inscreva-se aqui

Esmaltação

Vagas: 30

Data: 30/11

Horário: 08h às 11h

Inscreva-se

Aplicação de Cílios

Vagas: 30

Data: 30/11

Horário: 08h às 11h

Inscreva-se

Curso de Técnicas de Crochê

Vagas: 30

Data: 30/11

Horário: 08h às 11h

Inscreva-se

Polo Marabaixo

Balconista de Farmácia

Vagas: 100

Data: 29 a 30/11

Horário: 18h às 21h

Inscreva-se

Cuidador Escolar

Vagas: 100

Data: 29 a 30/11

Horário: 18h às 21h

Inscreva-se