Deputado do AP anuncia recursos para ampliação dos serviços do HU e reforço na saúde

Dorinaldo, Nísia Trindade e Clécio: total de R$ 62 milhões

Da REDAÇÃO

A saúde pública do Amapá será fortalecida com a liberação de R$ 62 milhões em investimentos, articulados pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP). Em um esforço conjunto com o governador Clécio Luís e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, os recursos irão ampliar os serviços do Hospital Universitário da Unifap (HU-Unifap) e desafogar o orçamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Recursos para o HU-Unifap

Do total anunciado, R$ 44 milhões são destinados ao HU-Unifap, permitindo a ampliação para 100 leitos na unidade. Essa verba federal foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, no dia 22 de setembro, e representa um aumento significativo no teto financeiro destinado à alta complexidade no estado.

Com o novo orçamento anual, o HU terá um custeio de R$ 3,7 milhões por mês, mais que o dobro do valor anterior de R$ 1,5 milhão, o que resulta em um crescimento de mais de 146% nos recursos destinados à unidade. Isso possibilitará não apenas a manutenção dos leitos existentes, mas também a ampliação e a qualidade dos serviços ambulatoriais ofertados à população.

Embora o HU-Unifap não seja uma unidade de porta de entrada, ele será um apoio estratégico para a rede estadual, recebendo pacientes regulados conforme a demanda. Essa articulação entre governo estadual e federal promete reforçar a infraestrutura de saúde no estado e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

Impacto na Sesa

Além disso, R$ 18 milhões serão devolvidos ao orçamento da Sesa, que anteriormente assumia os custos de manutenção do HU devido à falta de recursos federais quando o hospital foi inaugurado, durante a pandemia de Covid-19. Com a liberação dos novos valores, o custeio dos serviços do HU passa a ser inteiramente federal, permitindo à Sesa redirecionar seus recursos para a rede estadual.

“Ao todo, articulamos a conquista de praticamente R$ 62 milhões para a saúde do Amapá, sendo R$ 44 milhões em recursos financeiros federais novos para o HU e os R$ 18 milhões que retornam para a Sesa seguir investimento nas melhorias da rede estadual”, explica o deputado.