Dia do Evangélico terá shows nacionais em quase todos os municípios do Amapá

O Amapá receberá diversos artistas do segmento gospel nacional neste ano em comemoração ao Dia do Evangélico, celebrado em 30 de novembro. Os artistas começam a chegar ao estado na madrugada de sexta-feira (29), para se apresentar em eventos que acontecem em diversos municípios.

O feriado nacional foi instituído em 2010, com a sanção da Lei nº 12.328. Desde então, a data vem ganhando destaque, especialmente pelo crescimento expressivo do segmento evangélico no Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 31% da população brasileira se declara evangélica, tornando-o o grupo religioso que mais cresceu nos últimos 30 anos.

No Amapá, os números chamam ainda mais atenção: o estado está “acima da média”, conforme classificação do IBGE, com mais de 190 mil evangélicos, o que representa 28% da população. Em média, de cada dez amapaenses, três são evangélicos.

Grandes nomes da música gospel nacional

A programação do Dia do Evangélico no Amapá contará com apresentações de artistas consagrados, como Thalles Roberto, Juliano Son, Maria Marçal, entre outros. Os eventos começam no dia 29 e seguem até o dia 30, contemplando a capital e diversas cidades do interior.

Macapá :

Thalles Roberto fará um show no Sambódromo na sexta-feira, 29. Já no dia 30, a programação da capital contará com Juliano Son (líder do grupo Livres para Adorar) e a cantora Juliely Sousa.

Porto Grande :

No dia 29, Juliano Son também se apresentará no município, ao lado do cantor Willian Nascimento.

Tartarugalzinho :

Maria Marçal, jovem cantora que se tornou fenômeno nos últimos anos, fará um show especial no dia 30.

Santana :

A cidade receberá a cantora Gisele Nascimento, também no dia 30.

Itaubal :

A Banda Som e Louvor será a atração principal, com apresentação no dia 30.

Cutias do Araguari :

A banda paraense Expresso Pentecostal animará o público local no dia 30.

Pedra Branca:

O cantor Marcelo Marques será a atração do município no dia 30.

