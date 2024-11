Dias antes de ser preso com drogas, médico foi condenado por acidente em sinal fechado

Carro parado ontem (14) pela PM é o mesmo que causou acidente em junho, e ainda estava avariado; vítima relatou suposta embriaguez e agressões

Por SELES NAFES

O médico Diego dos Santos Azevedo foi preso ontem (14) em Santana, a 17 km de Macapá, após ser encontrado com substâncias e aparentando estar sob o efeito de drogas. A prisão gerou grande repercussã, já que ele estava se dirigindo ao plantão no Hospital de Santana. Contudo, o caso não é isolado na vida do profissional. Ainda em novembro, Diego Azevedo foi condenado por envolvimento em um acidente de trânsito também em Santana, no qual estaria embriagado.

De acordo com o processo, o caso ocorreu na manhã de 30 de junho no semáforo da avenida Princesa Izabel com a rua Tancredo Neves, quando Azevedo colidiu com o veículo de Waldomiro da Silva Souza, que estava parado em um sinal vermelho.

A vítima alegou que o médico estava visivelmente embriagado, e após o acidente, ele ainda teria proferido agressões verbais e físicas contra Souza e sua esposa, além de fugir do local sem assumir responsabilidade pelos danos causados.

O acidente levou o autor a ajuizar uma ação de reparação de danos materiais e morais no Juizado Especial Cível de Santana, pleiteando R$ 4,9 mil pelos danos ao veículo e uma indenização de R$ 5 mil por danos morais.

Embora tenha sido intimado, Diego Azevedo não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa, o que resultou na decretação de sua revelia. Isso significa que os fatos alegados pelo autor foram considerados verdadeiros pelo juiz, pelo menos em parte.

Em sua sentença, proferida no último dia 7, a juíza Carline Regina de Negreiros Cabral Nunes condenou o médico ao pagamento de R$ 4,9 mil, acrescidos de juros e correção monetária, mas dispensou a condenação por danos morais, ao considerar que o sofrimento psicológico da vítima foi apenas um “aborrecimento”.

Nivus em alta velocidade

Ontem, policiais militares desconfiaram de um Nivus branco, placas SAK8A37, em alta velocidade no Igarapé da Fortaleza, na entrada da Rodovia Josmar Pinto. O veículo estava avariado, indicando um possível acidente. Na abordagem, os PMs perceberam alterações como tremores, nervosismo e fala desconexa, indicando uso de substâncias. Dentro do veículo, a equipe encontrou porções de maconha e cocaína.

O Diego Azevedo se identificou como médico, e que estava a caminho do trabalho. Um exame de sangue comprovou o uso de drogas. Ele foi apresentado na delegacia, prestou depoimento e foi liberado após pagamento de fiança de R$ 1 mil.