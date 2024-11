Dono da maior bancada do Senado, PSD anuncia apoio a Davi

Candidatura de Eliziane Gama (MA) foi retirada pelo partido, que negociará cadeiras na direção do Senado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Partido Social Democrático (PSD) decidiu retirar sua candidatura à presidência do Senado e declarar apoio ao senador Davi Alcolumbre (União-AP) para o comando da Casa em 2025. A decisão foi tomada após reunião da bancada do PSD, que é a maior do Senado, com 15 senadores.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que havia lançado sua pré-candidatura ao cargo, reconheceu a importância de uma candidatura unificada e manifestou apoio a Alcolumbre.

Com o apoio do PSD, Alcolumbre consolida sua posição na disputa pela presidência do Senado. Além do PSD, ele já conta com o apoio formal de partidos como PL, PP, PT, PSB e PDT. Para ser eleito presidente do Senado, é necessário o apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores.

“O PSD tem prioridade nas pedidas. Lógico que nós iremos discutir”, disse à CNN o senador Omar Aziz (AM).

“Lógico que [iremos negociar] a CCJ [Comissão de Constituição e Jusitça], a Secretaria, a Mesa, a Primeira Secretaria. Teríamos direito a duas ou três comissões, e vamos discutir com o Davi”, acrescentou.

A eleição para a presidência do Senado está prevista para fevereiro de 2025. Com a retirada da candidatura do PSD e o apoio de diversos partidos, Alcolumbre se posiciona como o principal candidato ao cargo.

Em outro momento de bastidores ontem (12), os senadores do Podemos, com exceção da Soraya Tronick, declararam apoio a Davi.