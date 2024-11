Drogas eram transportadas dentro de compressores de ar

Apreensão ocorreu na localidade do Porto Céu, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

As forças de segurança do Amapá apreenderam um carregamento de drogas transportado dentro de três compressores de ar.

Na ação, ocorrida na tarde desta quinta-feira (7), zona oeste de Macapá, os policias do Grupo Tático Aéreo (GTA) e Batalhão de Operações Especiais (Bope) encontraram três quilos e meio de pasta de cocaína.

Foram presos dois homens, um deles com mandado de prisão preventiva pelo mesmo tipo de crime, e uma mulher que deu à luz a um bebê há apenas 3 meses.

O flagrante ocorreu numa região periférica do Bairro Coração, após levantamentos da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o capitão Bryam Fonseca, do GTA, o entorpecente era trazido de fora do estado e desembarcava no Porto de Santana. Após o transporte, era armazenado no Bairro Coração, onde se iniciava a distribuição para pontos de venda de drogas em Macapá.

“Uma ação conjunta das Coordenadorias de Inteligência e Operações, do GTA e do Bope, que possibilitou apreender as drogas e prender os responsáveis”, declarou Bryam.

Os presos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, onde permanecem à disposição da Justiça.