Dublador do Superman e Buzz Lightyear estará no Sesc Geek em Macapá

Participação especial de Guilherme Briggs está confirmada. Evento acontece no próximo sábado (23).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Sesc Geek retorna a Macapá em grande estilo e com uma presença ilustre: Guilherme Briggs, dublador consagrado que deu voz a famosos personagens do cinema como Superman, Buzz Lightyear, Optimus Prime e Mickey Mouse.

Conhecido pelo carisma e pela maneira apaixonada com que compartilha a cultura nerd nas redes sociais, Briggs também eternizou personagens icônicos como o Rei Julien, de Madagascar, e o hilário Freakazoid.

No dia 23 de novembro, fãs e entusiastas poderão vê-lo de perto no Sesc Araxá, em uma celebração da cultura pop e da dublagem.

Além de Briggs, o evento está repleto de atrações para todos os gostos e idades. Entre as atividades, estão workshops de armas medievais e batalhas de swordplay para os mais corajosos, enquanto os fãs de jogos poderão se divertir com uma variedade de tabuleiros, RPG, Just Dance e karaokê geek.

Para os gamers, uma arena especial estará disponível, e o público poderá ainda trocar quadrinhos em um espaço dedicado aos colecionadores. No clima criativo, o desfile cosplay e o cospobre prometem muita animação, com a participação de personagens de diversas franquias.

A Arena Tribes será um ponto de encontro para apresentações de hip hop e k-pop, proporcionando um espaço para celebrar a música e dança que acompanham a cultura geek. E para quem quer garantir lembranças do evento, a feirinha geek reunirá produtos e itens para os fãs levarem um pedacinho dessa experiência para casa.

A entrada será solidária: basta levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil, beneficiando instituições locais. Com essa iniciativa, o Sesc Amapá encerra sua temporada 2023, reafirmando o evento como um dos maiores encontros geek da região, com novidades promissoras para 2024.

A temática “World Geek” promete reunir ainda mais pessoas em torno de um universo compartilhado de fantasia, aventura e criatividade.