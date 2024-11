Em Belém, Feira da Praça da República é vitrine da cultura e criatividade

Por SELES NAFES

O morador de Belém já sabe: domingo é dia de feira na Praça da República, localizada às margens da Avenida Presidente Vargas, no tradicional bairro da Campina, no centro histórico da capital paraense. Mas o local também é cada vez mais frequentado por turistas.

Passear pelas centenas de barracas é como viajar pela cultura, história e também descobrir oportunidades únicas para decorar a casa com produtos que vão de peixes ornamentais a plantas e obras de arte. Embora o Portal SN não tenha encontrado registros sobre a criação da feira, os expositores afirmam que ela existe há mais de uma década.

O evento acontece em um cenário emblemático, ladeado por dois ícones culturais de Belém: o Teatro da Paz e o Teatro Waldemar Henrique, este último famoso como um templo do rock nos anos 1990.

Diversidade de produtos

Todos os domingos, cerca de 300 barracas são montadas no entorno da praça. Os visitantes encontram uma variedade de itens, como:

Artesanatos (cordas, miriti, de pano e madeira);

Plantas ornamentais;

Antiguidades do lar, decoração, brinquedos;

Brinquedos;

Quadros;

Livros antigos;

Discos de vinil;

Revistas antigas;

Peixes ornamentais

Para os turistas que visitam Belém aos domingos, a feira também é uma excelente oportunidade para adquirir lembranças autênticas da região, como ímãs de geladeira e miniaturas amazônicas, incluindo réplicas de batedeiras de açaí e figuras de ribeirinhos transportando o fruto mais famoso da Amazônia.

Conhecimento e negócios

A feira não é apenas um espaço de comércio, mas também um ponto de encontro para quem busca conhecimento e preparação para concursos públicos.

“Vendemos apostilas de vestibular, com conteúdos de matemática, química e física. As pessoas também procuram romances, ficção e as mais variadas categorias de livros. O que mais sai são os títulos de história, ocultismo e material voltado para concursos”, relata João Paulo Brito, que há dois anos monta sua barraca de livros na feira todos os domingos.

A feira da Praça da República é, portanto, uma mistura vibrante de cultura, negócios e aprendizado, consolidando-se como um dos grandes atrativos de Belém.