Equatorial diz que normalizou fornecimento em 6 dos 10 municípios atingidos por apagão

Interrupção teria sido causada por incêndio em subestação no interior do Amapá.

Da REDAÇÃO

A energia elétrica começou a ser restabelecida gradualmente nos municípios afetados pelo incêndio que atingiu a Subestação Central de Ferreira Gomes na madrugada desta sexta-feira (8), afirmou a CEA Equatorial, concessionária de distribuição de energia no estado.

Em nova atualização, a empresa informou que o fornecimento foi normalizado às 10h33 nas cidades de Pedra Branca, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene. Equipes da empresa continuam trabalhando para reestabelecer o serviço nos municípios restantes: Ferreira Gomes, Porto Grande, Itaubal e Cutias.

O incêndio na subestação afetou o sistema de distribuição de energia para 10 municípios amapaenses. Em nota, a CEA Equatorial detalhou que mobilizou equipes operacionais logo após o incidente e enviou uma subestação móvel ao local para auxiliar na recomposição do serviço. A causa do incêndio ainda está sob investigação, e a empresa prometeu divulgar novas informações sobre as operações de restabelecimento.

O Portal SN.com apurou que, a previsão de retorno da energia em Porto Grande, a 100 km de Macapá, é para as 22h30 desta sexta, segundo moradores. Veja o comunicado na íntegra: