Escolas de Macapá iniciam rematrícula

A rematrícula é destinada exclusivamente aos estudantes que continuarão na mesma unidade de ensino no próximo ano.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A rede municipal de ensino de Macapá dará início ao período de rematrícula para o ano letivo de 2025 na próxima segunda-feira, 18 de novembro. O processo, que se estende até o dia 29, será realizado diretamente nas escolas municipais onde os alunos já estão matriculados, das 8h às 14h. A rematrícula é destinada exclusivamente aos estudantes que continuarão na mesma unidade de ensino no próximo ano.

Diferente da matrícula, que é voltada para novos alunos, a rematrícula é o processo de renovação do vínculo do estudante com a escola onde já está matriculado. O objetivo é garantir a continuidade do ensino sem interrupções ou necessidade de mudanças de instituição.

Os responsáveis a ficarem atentos às datas e a verificarem diretamente com as escolas quaisquer detalhes específicos sobre o processo. Informações adicionais serão divulgadas nas redes sociais da Prefeitura e no portal oficial.

Documentos

Os pais ou responsáveis deverão comparecer à escola com os seguintes documentos:

– Documentação pessoal dos pais ou responsáveis;

– Comprovante de residência atualizado;

– Documentação do aluno.

Serviço

Período de rematrícula: 18 a 29 de novembro de 2024

Horário: Das 8h às 14h

Local: Escolas municipais de Macapá (na unidade onde o aluno já está matriculado)