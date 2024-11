Espetáculo ‘Impermanência’ de Elísio Pitta chega a Macapá com programação diversificada

espetáculo que explora a estética negra na dança contemporânea, homenageando grandes nomes como Ismael Ivo e Gatto Larsen

O bailarino e coreógrafo Elísio Pitta traz a Macapá o espetáculo Impermanência, que será apresentado na segunda-feira (11), no Salão de Eventos do SESC Araxá. Além da exibição, a programação inclui oficinas gratuitas de dança negra contemporânea e rodas de conversa com artistas locais, promovendo uma rica troca cultural e artística.

Impermanência é um espetáculo que explora a estética negra na dança contemporânea, homenageando grandes nomes como Ismael Ivo e Gatto Larsen. A obra combina elementos da dança negra, capoeira e teatro físico, sob a direção de Clyde Morgan. A performance utiliza movimentos intensos e simbólicos para retratar o legado dos artistas negros, em um diálogo entre dança e artes visuais.

A turnê, que abrange regiões Norte e Nordeste do Brasil, passa por Piauí, Maranhão, Belém e Amapá, com um total de seis apresentações. Cada evento é seguido por rodas de conversa, criando intercâmbios culturais entre artistas locais, pesquisadores e o público. O projeto busca fortalecer as redes de identidade negra e afroindígena nas artes, especialmente nessas regiões.

Como parte da programação, serão oferecidas oficinas de aceleração técnica ministradas por Elísio Pitta e Clyde Morgan, com música ao vivo de Ivaldino Jr. As atividades têm como foco o desenvolvimento técnico e artístico de dançarinos e pesquisadores da dança negra contemporânea, ampliando o saber sensível dos participantes. A programação também inclui uma mesa de discussão sobre processos criativos na arte negra, com a participação de renomados profissionais.

O projeto foi contemplado pela Bolsa Klauss Vianna 2023, da Funarte – Ministério da Cultura, e conta com a produção local do Movimento Cultural Desclassificáveis e Paulo Alfaia. A iniciativa tem o apoio de diversas instituições, como a Graham Companhia de Dança, SESC Amapá e Teatro Marco Zero, fortalecendo a cena cultural de Macapá.

Serviço:

Oficinas de Aceleração Técnica: 9 de novembro, das 15h às 19h, na Casa Dança (Rua Hamilton Silva, 630 – Jesus de Nazaré).

Roda de Conversa: 10 de novembro, das 15h às 18h, no Teatro Marco Zero (Av. Oscar Santos, 397 – Perpétuo Socorro).

Espetáculo Impermanência: 11 de novembro, às 19h, no Salão de Eventos do SESC Araxá. Entrada gratuita.

Inscrições para oficinas e roda de conversa podem ser feitas pelo link: Formulário de Inscrição.