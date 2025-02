Ex-detentos criam falso perfil no Instagram para vender nudes de mulher

Os dois homens foram indiciados pelos crimes de extorsão e exposição de intimidade digital não consentida.

A Polícia Civil do Amapá indiciou três pessoas por envolvimento em um esquema de extorsão e exposição de intimidade digital. A investigação conduzida pela 9ª Delegacia de Polícia da Capital aponta que dois ex-detentos e uma mulher criaram um perfil falso no Instagram com o nome de uma vítima, onde expuseram uma imagem íntima e extorquiram dinheiro de usuários da rede social.

Os ex-detentos teriam assumido a criação e gestão do perfil falso, onde publicaram uma imagem de seminudez da vítima para atrair usuários masculinos. Em seguida, negociavam, via mensagens privadas, valores em troca de imagens mais explícitas da mulher. A terceira envolvida, uma mulher de 32 anos, teria fornecido sua conta bancária para receber o dinheiro arrecadado com a venda das fotos.

O delegado Nixon Kennedy, responsável pela investigação, destacou que o caso se enquadra no crime de exposição de nudez, previsto no artigo 218-C do Código Penal, que penaliza a oferta, troca, venda ou qualquer divulgação de material íntimo sem o consentimento da vítima.

A polícia ainda segue investigando como os bandidos tiveram acesso à imagens da vítima, contudo, uma das suspeitas é que as fotos tenham vazado quando o aparelho foi deixado por dias em uma assistência técnica de celular.