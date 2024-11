Exército pede transferência de acusado de executar fazendeiro idoso

Araújo encara fazendeiro de 80 anos com uma mão nas costas segundos antes do crime; general afirma que Antônio Araújo, como sargento da reserva, continua vinculado à corporação

Por SELES NAFES

O juiz Marck William Costa, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, aguarda um parecer do Ministério Público para decidir sobre a solicitação do Exército Brasileiro de transferir Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, para uma unidade militar. Araújo é acusado de matar a tiros um fazendeiro de 80 anos no último fim de semana.

No pedido, o comandante do 22º Batalhão de Infantaria de Selva, general de brigada Roberto Furtado Batista, argumenta que Araújo, mesmo sendo sargento da reserva, “ainda mantém vínculo estatutário com a Força, e que a legislação penal dispõe sobre a possibilidade de custódia em organização militar”.

O Exército solicita que o acusado seja transferido para a carceragem do Comando de Fronteira, situada no 34º BIS, na Rodovia Duca Serra, em Macapá.

Araújo é acusado de matar, no último dia 23, o fazendeiro Antônio Candeia, conhecido como “Maranhão”, durante uma discussão relacionada a uma negociação de terras.

O crime teria ligação com Francisco Canindé, outro fazendeiro e marido da prefeita eleita de Amapá, Kelley Lobato (União). Canindé, apontado pela Polícia Civil como mandante do homicídio, foi preso no mesmo dia do crime.

Após cometer o assassinato, Araújo fugiu do local, mas se apresentou à polícia dois dias depois, já com a prisão preventiva decretada. Por enquanto, ele está detido no Centro de Custódia do Bairro Zerão, unidade prisional do Iapen destinada a servidores públicos.