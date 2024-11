Facionado com 18 processos e condenação de 29 anos é preso pela Força Tática

Procurado foi encontrado no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um criminoso condenado e procurado pela Justiça do Amapá foi localizado e preso na manhã desta quarta-feira (13) pelo Batalhão de Força Tática na zona norte de Macapá.

Segundo a PM, Rodrigo de Souza Teixeira, de 47 anos possui mais de 29 anos de condenação e responde a 18 processos por crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

O dia ainda amanhecia, quando a equipe policial patrulhava o Bairro Açaí e, por volta de 6h, recebeu a denúncia sobre o foragido da justiça. Após diligências, Rodrigo foi localizado e constatado que ele estava com mandado de prisão em aberto.

De acordo com a polícia, ele é considerado uma das lideranças de uma organização criminosa. Ele foi apresentado no Ciosp do Pacoval.