Feirão de Energia Solar oferece sistemas antes do aumento de impostos

Por SELES NAFES

A partir de janeiro de 2025, o governo federal implementará um aumento significativo no imposto para aquisição de painéis solares, elevando a alíquota de 9% para 25%. O ajuste acontece em um cenário em que a energia limpa e mais acessível ganha cada vez mais adesão no Amapá, especialmente entre consumidores residenciais e comerciais.

Atenta a essa mudança, a Sol+ Sistemas de Energia Solar, uma das empresas de maior crescimento no estado nos últimos anos, anuncia um grande feirão de equipamentos, projetos e serviços de instalação, com início marcado para o dia 2 de dezembro.

Condições especiais

O objetivo é oferecer aos clientes a oportunidade de instalar sistemas de energia solar antes do aumento tributário. A empresa promete redução de até 95% na conta de energia da Equatorial, com facilidades de financiamento por meio de um banco próprio da fábrica de painéis.

Entre as vantagens do feirão, está a possibilidade de começar a pagar a primeira parcela apenas em maio de 2025, garantindo a aquisição com a alíquota atual, de 9%. Além disso, os equipamentos vendidos possuem 15 anos de garantia e uma vida útil estimada em 30 anos.

Serviço

A Sol+ Sistemas de Energia Solar está localizada na Avenida Mendonça Júnior, esquina com a Rua São José, no Centro Comercial de Macapá. Para mais informações sobre o feirão e orçamentos, basta entrar em contato pelo telefone: (96) 98808-8501.