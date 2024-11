Final de futsal é suspensa no Amapá até Justiça julgar pancadaria entre jogadoras

Episódio ocorreu durante jogo da semifinal da Série Ouro Feminina em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A Federação Amapaense de Futebol de Salão (FAFS) se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira (7), após cenas de pancadaria generalizada entre as atletas de Juventus e Oratório, ocorrida na última terça-feira (5).

As equipes disputavam a semifinal da Série Ouro Feminina no ginásio esportivo do Ifap, na zona norte de Macapá, quando a confusão teve início.

Era o segundo jogo da noite, e o Juventus vencia o Oratório pelo placar de 3×0. Foi então que, em uma disputa de bola no fim da partida, duas atletas partiram para as agressões físicas na frente do árbitro.

A transmissão oficial da FAFS registrou o momento da briga, mas o cinegrafista rapidamente virou a câmera para evitar a exposição da confusão. Entretanto, várias pessoas na arquibancada e na quadra captaram imagens da briga generalizada com socos e pisões. A partida foi encerrada em meio ao tumulto, e logo as imagens se espalharam pelas redes sociais.

Em nota, a FAFS classificou o incidente como de extrema gravidade e decidiu, por unanimidade, pelo afastamento imediato de todas as atletas envolvidas até que o Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJDAP) julgue as atitudes violentas durante a partida. O afastamento é válido para todas as competições organizadas pela FAFS.

As atletas afastadas de Juventus e Oratório são: Ana Carina Santos dos Santos, Ana Lúcia Rocha Cardoso, Caroline Cunha dos Santos, Clara Holanda Lima Pereira, Rita Karollayne Pantoja de Almondes, Rosangela de Araújo Moraes e Simone da Costa Pinheiro. A atleta Luana Silva Pereira, do Império Japão, também integra a lista.

Além das jogadoras, o técnico Michel da Silva Marques, responsável pela equipe do Juventus, e os clubes Juventus e Oratório também sofrerão sanções, conforme diretrizes da FAFS.

As imagens captadas pela FAFSTV e pelos torcedores serão enviadas ao TJDAP para avaliação, junto com o relatório da arbitragem. Depoimentos de testemunhas presentes no evento também serão incluídos no processo.

“O afastamento será mantido até o julgamento. A final foi adiada, ainda sem data e local definidos. Assim que confirmado, informaremos em nossas redes sociais. A punição aos clubes Oratório e Juventus ainda será comunicada, mas adianto que haverá sanções financeiras”, declarou a diretoria da FAFS ao portal SN.com.

Veja a nota completa: