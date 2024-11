Foragido é preso enquanto comemorava gol do Flamengo na Copa do Brasil

Homem foi capturado pela Rotam após ser identificado por mandado de prisão por tráfico de drogas

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça do Amapá foi preso pela Rotam (Bope) tarde deste domingo (3), enquanto se divertia assistindo ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil na orla do Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. A captura ocorreu após informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar.

O suspeito ainda comemorava o primeiro gol que o Flamengo havia feito no Atlético Mineiro quando foi surpreendido com um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Ao major Hércules Lucena, o indivíduo contou que já havia cumprido seis meses de prisão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) em 2021, após ser flagrado com algumas porções de crack, e afirmou não entender o motivo da nova ordem judicial.

“Ele passou a responder em liberdade, mas o processo continuou, e, talvez, por uma sentença condenatória, ausência em audiências ou descumprimento de assinaturas, gerou-se o mandado de prisão. Agora, cabe à polícia cumprir e tirar o criminoso de circulação,” pontuou o oficial.