Força Tática reage a ataque em área de venda de drogas e atirador é morto

O confronto ocorreu em uma área de pontes no bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Criminosos abriram fogo contra uma patrulha do Batalhão de Força Tática (BFT) da Polícia Militar no início da noite deste domingo (24). No revide, um dos atiradores acabou morto. O confronto ocorreu em uma área de pontes no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

O capitão Alanjocer Lopes, assessor de imprensa do BFT, informou que João Vitor dos Santos Palmeiras, de 24 anos, estava com uma pistola calibre .40 de uso restrito. Ele também possuía antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal.

Segundo o oficial, os militares receberam informações de que bandidos estariam armados em uma área de intenso comércio de drogas, com acesso pela Rua Inspetor Antônio Oliveira.

Na chegada ao local, vários suspeitos fugiram pelo lago enquanto disparavam contra os policiais. Após o tiroteio, o Samu foi acionado e constatou a morte de João Vitor.