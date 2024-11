GEA atende requerimento de Rodolfo e garantirá 1ª CNH gratuita a jovens

Equipes do deputado e do Detran formataram projeto que foi protocolado pelo governo na Alap

Por LEONARDO MELO

O governo do Amapá enviou à Assembleia Legislativa do Estado (Alap) um pacote com 17 projetos de lei, incluindo o que institui o programa “Jovem Motora”, destinado a oferecer a primeira habilitação gratuita. A proposta é resultado de um requerimento do deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB).

O programa Jovem Motora integra um projeto mais amplo que também cria o CNH do Povo, outra iniciativa do parlamentar. Na prática, os dois programas vão garantir a gratuidade da primeira habilitação para públicos específicos.

Nas redes sociais, o deputado destacou que os projetos foram elaborados em parceria com a equipe do Detran.

“Essa iniciativa vai gerar mais oportunidades de emprego e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Vamos juntos rumo a um futuro com mais inclusão e mobilidade”, declarou.

Os projetos começaram a tramitar nesta segunda-feira (12) e deverão passar pelas comissões permanentes da Alap antes de serem votados em plenário.