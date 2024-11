Governo do Amapá entrega 6ª escola reconstruída em Macapá

A reforma foi financiada com recursos do Tesouro Estadual, em uma iniciativa que integra o programa de reestruturação de escolas da gestão atual.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Na comunidade rural de Ponta Grossa, em Macapá, o governo estadual entregou a sexta escola reconstruída no município, beneficiando cerca de 90 estudantes do ensino fundamental.

A Escola Estadual Bernadino Silva foi totalmente reconstruída, passando a oferecer uma estrutura moderna, climatizada e confortável, atendendo tanto às necessidades pedagógicas quanto ao bem-estar dos alunos e funcionários.

A nova estrutura conta com três salas de aula, três salas administrativas, um refeitório e três banheiros de alvenaria. A reforma foi financiada com recursos do Tesouro Estadual, em uma iniciativa que integra o programa de reestruturação de escolas da gestão atual.

Antes da reforma, a escola afastava estudantes e comprometia o ensino por causa do calor e da falta de energia.

A Escola Bernadino Silva oferece duas modalidades de ensino: Ensino Fundamental Regular, do 1º ao 5º ano, e Ensino Modular, do 6º ao 9º ano. Essas opções buscam atender às necessidades educacionais de diferentes faixas etárias da comunidade.

Esta também é a 16ª reestruturada em todo o estado do Amapá pela atual gestão.