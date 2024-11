Governo entrega nova UTI da Maternidade com 32 leitos e novo serviço de certidão de nascimento

Com a ampliação, novas incubadoras e berços aquecidos destinados principalmente a bebês prematuros foram ativados.

Por RODRIGO DIAS

Nesta sexta-feira (22), foi entregue a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), principal maternidade do Amapá, localizada no Centro de Macapá.

Com a ampliação, o espaço passou de 16 para 32 leitos, incluindo incubadoras e berços aquecidos, destinados principalmente a bebês prematuros. Desses, dois leitos são de isolamento.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a UTI Neonatal conta com estrutura moderna, incluindo monitores multiparâmetros, para oferecer um ambiente seguro que favoreça o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos.

Serviços ampliados

A diretora da maternidade, Cristiane Barros, destacou avanços importantes, como a ampliação do cartório, que agora emite certidões de nascimento no próprio hospital.

“Antes funcionávamos apenas como posto de coleta. Agora conseguimos emitir a certidão. Além disso, com a ampliação dos espaços, implementaremos o teste do coraçãozinho, do olhinho e o de retinopatia da prematuridade. Esses são avanços inigualáveis. Estudos comprovam que um ambiente adequado contribui muito para a recuperação dos pacientes”, afirmou.

A maternidade realiza cerca de 1.500 atendimentos mensais no serviço de urgência 24 horas, enquanto as internações somam aproximadamente 700 casos por mês, abrangendo gravidez de alto risco, tratamentos e cuidados neonatais.

Cristiane, que dirige a unidade há cinco anos, também ressaltou a superação de desafios estruturais:

“Recebemos muitas críticas no passado, o que nos motivou a melhorar. A estrutura era muito criticada, mas a equipe sempre foi imbatível. Agora, com o espaço adequado, faremos ainda melhor. Estou muito feliz”, concluiu.

Investimentos e humanização

O governador Clécio Luís enfatizou a importância das reformas na maternidade, que já conta com 71 anos de história.

“A estrutura estava deteriorada, e a reforma é um processo demorado, pois o hospital está sempre lotado. Temos novas entradas: uma para grávidas, outra para ambulâncias e outra para mães que retornam para exames. Os novos leitos de UTI Neonatal são padrão de primeiro mundo e permitirão transferir pacientes da sala vermelha semi-intensiva para a UTI, acelerando a reforma de outros espaços. A saúde é nossa prioridade”, destacou.

A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinf) com recursos de uma emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, que destinou R$ 5 milhões para a reforma da maternidade, realizada de forma gradativa.

“Essa é uma nova maternidade, em processo de transformação. Ainda há trabalho a ser feito, mas a diferença já é visível. Atendemos não apenas o Amapá, mas também a região das ilhas, onde 26,3% dos partos são prematuros. A nova estrutura garantirá, acima de tudo, a vida e a qualidade de vida das crianças”, afirmou o senador.

Além disso, a deputada estadual Edna Auzier destinou R$ 500 mil para a aquisição de equipamentos da nova UTI Neonatal.