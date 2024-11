Governo entrega quartel dos Bombeiros revitalizado e sob novo comando

Coronel Alexandre Veríssimo, à frente da instituição desde 2023, entregou o posto para o coronel Pelsondré Martins da Silva.

Por RODRIGO DIAS

O governador Clécio Luís empossou, nesta quinta-feira (7), o novo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. O coronel Alexandre Veríssimo, à frente da instituição desde 2023, entregou o posto para o Coronel Pelsondré Martins da Silva.

A posse foi feita durante a cerimônia de entrega do prédio do Comando Geral e do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM), que teve a estrutura renovada. O espaço fica em frente ao Hospital de Emergência, no Centro de Macapá.

Seguindo a tradição militar, a passagem de comando contou com ritos de nomeação, ato de assunção, entrega de espada de comandante, revista e desfile da tropa, além de pronunciamentos.

Veríssimo destacou que em 1 ano 10 meses e 7 dias, foram muitos desafios enfrentados. Entre as conquistas, além de chamamento de concursados e o novo prédio do começando, está o fato do Amapá conseguir acessar pela 1ª vez o recurso do fundo da Amazônia numa quantia de R$ 45 milhões para investimentos.

“A corporação ainda estava ‘espalhada’ com esse quartel em reforma, não tinha pagamento de funções, a escala estava bem apertada, sem controle, a gente não tinha um planejamento, mas com muito trabalho, um esforço conjunto de toda a equipe, a gente avançou na questão de uma escala de serviço mais adequada e em muitos outros serviços visando a melhoria da corporação e do atendimento à população”, avaliou Veríssimo.

O novo comandante-geral tem 45 anos. Ele foi bombeiro no Pará, de 2003 a 2006, quando então ingressou no CBM do Amapá. Chegou ao posto de coronel em 2022. Antes de assumir o comando, estava subcomandante da instituição.

Pelsondré afirmou que vai priorizar a corporação, principalmente a atividade de fiscalização e fortalecimento dos projetos sociais nas comunidades carentes.

“A gente já presta um serviço de excelência e a gente tem um desafio de melhorar o que já é bom. O serviço coincide a sociedade, para esse serviço de combate incêndio, serviço de salvamento, de atendimento pré-hospitalar. Iremos começar a atender mais os bairros periféricos, onde o maior é risco e são mais vulneráveis para a gente desenvolver projetos e ampliar o Corpo de Bombeiros”.

Prédio revitalizado

Ao entregar a estrutura, o governador ressaltou que de um ângulo mais afastado, dá pra perceber que o prédio foi projetado com o formato de um caminhão do Corpo de Bombeiros.

“É um dia importante porque a gente devolve para o corpo de bombeiros e para a comunidade esse prédio histórico que atende 25 bairros. Inauguramos também a galeria dos ex-comandantes desde sua autonomia”, comentou.

Clécio enfatizou ainda que a troca de comando é normal como oxigenação do governo e que mais trocas irão ocorrer nos próximos dias. Sobre os Bombeiros, destacou que já chamou duas turmas do concurso público, e que brevemente chamará a terceira.