Governo revitaliza Praça da Bandeira, marco histórico no Centro de Macapá

Local recebeu reparos na iluminação, nos bancos, limpeza geral e melhorias em toda a infraestrutura.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Praça da Bandeira, um dos espaços mais simbólicos e históricos de Macapá, voltou a ter condições de receber a população após uma série de intervenções promovidas pelo Governo do Amapá. Localizada no Bairro Central da capital, a praça passou por uma revitalização completa, incluindo melhorias na infraestrutura e adequações que garantem mais conforto e funcionalidade.

Os trabalhos foram iniciados imediatamente após o governo assumir a manutenção do local. Entre as ações realizadas, destacam-se os reparos na iluminação, a limpeza geral, e a modernização de estruturas como a parada de ônibus, que agora conta com tomadas, atendendo às necessidades da população de forma mais moderna e prática.

Além das obras estruturais, a revitalização incluiu toques que valorizam o simbolismo da praça. O abrigo de passageiros de ônibus recebeu uma pintura temática nas cores da bandeira do Amapá, enquanto os bancos foram restaurados e as calçadas pintadas com tinta acrílica.

Outras intervenções incluem reinstalação das 16 bandeiras municipais, simbolizando a união e identidade das cidades do estado. podagem das árvores para garantir a segurança e limpeza do espaço, e lavagem completa da praça.

História e importância

A Praça da Bandeira não é apenas um espaço de convivência; ela carrega um forte simbolismo para os amapaenses. Conhecida por representar o civismo democrático e a liberdade, a praça foi palco de posses e discursos de governantes durante o período do ex-Território Federal do Amapá. Sua última grande revitalização ocorreu em 2016, com intervenções artísticas e reposição das bandeiras.

Agora, com as ações concluídas, a praça resgata sua função como um espaço central para o lazer, a cultura e as celebrações da comunidade. A reabertura traz de volta o brilho de um local que há décadas faz parte da identidade de Macapá.