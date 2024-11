GTA intercepta carro com motorista de aplicativo feito refém por assaltantes

Crime em andamento foi descoberto durante abordagem de rotina no Bairro Muca, zona sul de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Durante uma abordagem veicular de rotina da Operação Protetor, o Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu dois homens que haviam feito o motorista de um aplicativo refém. A ocorrência foi registrada neste sábado (2), no Bairro Muca, zona sul de Macapá, nas proximidades da rotatória da Hildemar Maia.

Segundo a polícia, a dupla tinha acabado de sair do Bairro das Pedrinhas no veículo de aplicativo. Durante a abordagem, assim que o carro parou, um dos passageiros desceu com as mãos na cabeça, enquanto o outro fez o motorista refém.

O suspeito com a arma apontada para a vítima exigiu que a ação policial fosse filmada. Após cerca de 10 minutos de negociação, os criminosos liberaram o condutor e se renderam.

“A todo momento, eles exigiam que a ação fosse transmitida ao vivo. Nós atendemos e os convencemos a se entregar, pois muitas pessoas já estavam filmando tudo”, afirmou o capitão Bryan Fonseca.

Os acusados foram identificados como Carlos Daniel Alves da Silva, de 19 anos, o Loirinho, e Dione Rodrigues da Silva, de 20 anos. Come eles, a polícia apreendeu duas pistolas, uma quantidade pequena de maconha, um relógio e dois aparelhos celulares.

Carlos Daniel já é conhecido da polícia. Ele tem histórico de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, além de passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). É um dos principais suspeitos do assassinato de um servidor público federal ocorrido em dezembro de 2022.

Os dois foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.