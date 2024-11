Há 2 anos TCE tenta vender prédio inacabado

Oferta foi feita ao governo, que ainda não deu resposta

Por SELES NAFES

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) ainda busca uma solução para o prédio inacabado que começou a construir na zona sul de Macapá. O que deveria ser a sede oficial do órgão se transformou em mais uma obra abandonada.

A construção, no bairro Jardim Marco Zero, em frente ao HU, teve início em 2016, com previsão de investimento de R$ 7,5 milhões na primeira etapa. Deste total, R$ 4,5 milhões teriam sido utilizados.

No entanto, denúncias de desvio de materiais para a residência de um conselheiro foram feitas por representantes da construtora responsável pela obra, levando à abertura de uma investigação pela Polícia Civil. O desfecho dessa apuração nunca foi tornado público.

Em fevereiro de 2022, os conselheiros do TCE decidiram, em sessão, colocar o prédio à venda, dando preferência ao governo do Estado, então sob a gestão de Waldez Góes (PDT), que não respondeu à oferta.

Agora, na gestão de Clécio Luís (SD), interlocutores do tribunal voltaram a procurar o governo, mas até o momento não houve avanços nas negociações.

O Portal SN entrou em contato com o gabinete do presidente do TCE, Regildo Salomão, para obter um posicionamento sobre o caso, mas não recebeu resposta.