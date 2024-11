Há uma semana sem água, moradores de loteamento fechado fazem panelaço

Mais de mil residências do Loteamento Amazonas estão sem água há mais de uma semana

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Moradores do Residencial Amazonas, na Rodovia Duca Serra, zona oeste de Macapá, não sabem a quem recorrer para obter água em casa. Durante os protestos que duraram toda a quinta-feira (31), eles denunciaram a omissão da empresa proprietária do loteamento, que no fim da noite chamou os moradores para dialogar.

O residencial foi criado há cerca de 10 anos por uma empresa que faz parte do grupo da Importadora Amazonas, dona de uma rede de lojas na capital, em Santana e outros municípios.

O Residencial Amazonas conta com cerca de 1.180 lotes, a maioria ocupados. As famílias afirmam que confiaram nas promessas de infraestrutura feitas pela empresa, como ruas asfaltadas, iluminação pública e abastecimento de água.

No entanto, o abastecimento tem sido a maior dor de cabeça há meses. Apenas três poços artesianos foram construídos e não conseguem abastecer nem 300 casas, segundo relatos.

“Tinha que ser poço industrial”, ressaltou um morador.

Ontem, após uma semana sem água, os protestos e panelaços se estenderam pela noite. Até rojões foram usados para chamar atenção e pressionar a empresa a se posicionar. Um grupo de moradores tentou falar com os responsáveis pelo empreendimento, mas não conseguiu.

“Estamos sem água praticamente a semana toda, e ninguém faz nada. A dona do empreendimento nem nos recebe”, comentou um proprietário.

“A falta de água tem afetado diretamente a qualidade de vida da comunidade, tornando urgente a solução necessária”, acrescentou uma moradora.

No fim da noite, a proprietária do residencial recebeu uma comissão de representantes das famílias e ofereceu R$ 200 mil para que a associação de moradores assuma a condução do problema.

Uma assembleia extraordinária de moradores foi marcada para o próximo dia 6, para decidir se a associação assumirá o abastecimento ou se repassará este valor para a CSA.