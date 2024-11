HE recupera capacidade e atinge 5,3 mil cirurgias em 10 meses, mas ainda precisa melhorar

Paciente deixa o HE após cirurgia. Foram mais de 5,3 mil operações entre janeiro e outubro de 2024

Da REDAÇÃO

Num passado bem recente, era bem comum encontrar o cruzamento da Avenida Padre Júlio com a Rua Hamilton Silva, no Centro de Macapá, com o trânsito bloqueado por protestos de familiares e pacientes internados no Hospital de Emergência. Em alguns casos, os pacientes chegavam a esperar 5 meses por uma cirurgia, internados pelos corredores. Hoje o tempo de espera é de no máximo 3 dias para a cirurgia, dependendo do caso. Depois da maior reforma e reorganização da história na unidade, a direção do hospital reconhece que ainda não zerou a presença de pacientes nos corredores, mas a situação de hoje não é nada parecida com o caos que deixou traumas profundos no amapaense. O hospital conseguiu se reorganizar e dar vazão ao fluxo de cirurgias. Entre janeiro e outubro deste ano, foram mais de 5,3 mil. Veja na reportagem