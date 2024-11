Homem ganhava R$ 70 por semana para esconder armas, diz polícia

Munições estavam escondidas em área de mata atrás da casa do suspeito.

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, no Amapá, apreenderam uma pistola calibre .40, dois carregadores e 26 munições durante uma operação desencadeada após denúncia anônima sobre posse ilegal de armas. A abordagem aconteceu na residência do suspeito, onde parte do armamento foi encontrado, enquanto o restante estava escondido em uma área de mata próxima ao imóvel.

O homem confessou que recebia entre R$ 50 e R$ 70 por semana para guardar a arma e realizar segurança no local a mando de uma organização criminosa. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e admitiu sua participação no esquema durante a abordagem.

“Outra arma de fogo que é apreendida em Santana pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia, praticamente um armamento por semana, número elevado. Neste caso, o sujeito foi surpreendido pelos policiais e, na abordagem, resolveu confessar o crime”, afirmou o delegado Leonardo Alves, que liderou a operação.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para apresentação em audiência de custódia junto ao Poder Judiciário. A apreensão reforça os esforços das forças de segurança em combater a posse ilegal de armas e a atuação de organizações criminosas na região.