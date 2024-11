Homem que matou idoso e estava sacando dinheiro da vítima é preso no interior do Amapá

Crime ocorreu no Pará. Ossada da vítima foi encontrada uma semana depois dela desaparecer.

Da REDAÇÃO

Um homem de 27 anos acusado de matar e roubar um idoso de 76 anos no interior do Pará foi preso em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, durante uma ação integrada das Polícias Civis dos dois estados vizinhos.

A operação, ocorrida na última segunda-feira (18), visava cumprir o mandado de prisão temporária expedido pela Vara Distrital de Monte Dourado (PA), após a investigação do latrocínio, ocorrido no final do mês de setembro deste ano.

A vítima, moradora da comunidade Estrada Nova, na zona rural de Monte Dourado, havia desaparecido uma semana antes de sua ossada ser encontrada próxima à residência, juntamente com objetos pessoais que possibilitaram sua identificação. Exames apontaram que o idoso foi morto com perfurações de arma de fogo.

O crime veio à tona quando a investigação revelou que o acusado realizava saques do benefício da aposentadoria da vítima, mesmo após sua morte. Esse comportamento chamou a atenção das autoridades, desencadeando a operação conjunta entre a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari (1ª DPLJ) e a Delegacia de Polícia de Monte Dourado (DPMTD).

O delegado William Lemos, responsável pelas investigações no Pará, destacou a importância da colaboração entre as forças de segurança.

“A integração entre as forças de segurança foi de extrema importância para que conseguíssemos efetuar a prisão de um dos envolvidos neste crime bárbaro”, declarou.

O suspeito preso foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde aguardará transferência para território paraense. O segundo envolvido conseguiu fugir após tomar conhecimento da prisão do comparsa.