Homem sem antecedentes criminais é executado com tiros na cabeça e no pescoço

Crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem sem antecedentes criminais foi assassinado a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (29), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Passava da meia-noite quando militares do 2º Batalhão foram chamados à Rua Pêssego e encontraram Ivan Ledel dos Santos Sena em meio a uma poça de sangue, já sem sinais vitais.

A vítima foi atingida por pelo menos dois disparos: um na cabeça e outro no pescoço. As características do crime, segundo a polícia, indicam uma possível execução motivada por acerto de contas.

Uma equipe de investigadores, sob o comando do delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, realizou diligências em busca de informações que possam ajudar na elucidação do caso. No entanto, moradores relataram apenas ter ouvido os disparos.

A autoria do crime ainda é desconhecida. Informações que possam contribuir com as investigações, podem ser passadas pelo Disk Denúncia da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe): (96) 99170-4302.